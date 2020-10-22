В жуткой аварии на Окружной дороге под Харьковом, которую устроил сын местного правоохранителя, погибли 41-летний подполковник ГСЧС Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь Анастасия.

Подробности трагедии сообщает «Обозреватель».

Страшное ДТП, напомним, произошло утром 21 октября на 493 км автодороги М-03 «Киев-Харьков-Довжанский» — на автотрассе произошло лобовое столкновение автомобилей «ЗАЗ» и «Toyota». В иномарке находились двое мужчин — 21 и 19 лет. Они не пострадали. СМИ писали, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. Также сообщалось, что за рулем Toyota был 19-летний сын начальника отдела полиции Метрополитена – Габышев Дмитрий Александрович.

«Обозреватель» также пишет, что молодые люди были пьяны. Однако это не все, выяснилось, что Дмитрий Габышев был уже лишен водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Его остановили патрульные на Шкоде Superb Elegance. Тогда проходить медицинское освидетельствование парень отказался, а суд лишил его прав, присудив 10 500 гривен штрафа.

Сам Габышев-младший на видео с места аварии кричал, что уже год не садится за руль, поскольку у него нет прав. А вел машину некий драйвер, который сбежал. Тут же на месте оказался и отец молодого человека, который давал ему советы ничего не рассказывать.

Во второй машине находился спасатель Дмитрий Азаренков и его дочь.

«Он много лет проработал спасателем. Очень хороший человек. Все выходные, все праздники на работе. И в это утро он ехал на работу, а дочку подвозил на учебу. Дмитрий такой безотказный. Все знали, что к нему можно обратиться, он тут же встанет и пойдет помогать. Он не пил даже на Новый год, потому что знал, что может придется работать», – рассказывает знакомая семьи Елена Маметова.

Анастасия была единственной дочерью Дмитрия и Любы. Судя по фотографиям в соцсетях, в семье очень любят животных. Мама с дочкой часто фотографировались с собаками, а девочка постила на своей страничке в соцсетях кошек, которых тоже очень любила.

По словам знакомой, семья увлекалась своей дачей. Если выдавались свободные выходные, то они отправлялись туда. Ухаживали за цветами и очень гордились своим виноградником.

«24 канал» сообщает, что водитель Toyota Land Cruiser, который 21 октября совершил ДТП в Харькове, сейчас в СИЗО и ждет суда.

Как сообщалось ранее, 19 октября три человека погибли в ДТП, которое произошло на автодороге Киев – Чоп — там столкнулись четыре автомобиля.

Как сообщалось ранее, заместитель военного прокурора Западного региона устроил смертельное ДТП в Хмельницкой области.