Россия передала Донбассу лекарства, тесты, средства защиты, дезинфекторы, а Украина до сих пор

держит Донбасс в блокаде. Об этом пишет блогер Сергей Розенбаум на своей странице в Facebook.

"Россия передала Донбассу ИВЛ, кислородные концентраторы, пульсоксиметры. Украина не

выплачивает пенсии украинцам на Донбассе. Россия передала Донбассу помощи на 150 млн грн.

Украина же заблокировала КПВВ и не впускает украинцев из Донбасса.

«Абсурд? Еще какой. Официальный Киев заявляет, что Донбасс – это украинская территория, там живут

наши люди, украинцы. Это на словах. На деле же Украина бросила этих людей. Бросила в буквальном

смысле – никакой помощи в борьбе с коронавирусом не оказала. Это при том, что борьба с заразой

вроде как интернациональная и не видит границ» – отметил он.

Блогер подчеркнул, что будет показательно, если российская вакцина появится на Донбассе, а в

остальной Украине нет, "потому что власть Зеленского от нее отказалась.

Будут ждать еще год или два, пока Европа сделает свою. А вы, люди дорогие, умирайте, пока

чиновники будут ждать. Так посольство США приказало.

Цинично, не правда ли? Россия предлагает украинцам помощь, и при этом ее называют агрессором. А

как тогда должны называть Украину жители Донбасса? Пока официальный Киев будет вести такую

политику, никогда он не добьется возвращения Донбасса в Украину. Если он вообще хочет этого

возврата. Действия украинских политиков говорят ярче их слов. Сдача территорий налицо. Кто-то за

это должен ответить", –добавил Розенбаум.