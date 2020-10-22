Новый год в Киеве пройдет без привычных массовых концертов и фуд-кортов.

Об ограничениях на праздники говорится в сюжете ТСН.

От самого празднования Нового года-2021 отказываться не планируют, уже в следующем месяце на Софийской площади в столице начнут монтировать главную елку страны. Она будет искусственной и выше прошлогодней. В ее основе установят гигантский пень с фотозонами и сказочными персонажами.

Также на площади будет звучать музыка, будут продавать на вынос глинтвейн и еду.

Саму площадь накроют большим куполом из иллюминации. Правда, пускать под него будут партиями по 100 человек.

По предварительным данным, на празднование в столице потратят приблизительно 35 миллионов гривен.Выходные дни на Новый год 2021 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=hD9wcQbIwyI&feature=emb_logo