Скандальная российская певица Юлия Чичерина, которая «прославилась» поддержкой боевиков на Донбассе, получила гражданство так называемой «Донецкой народной республики».
Подробности сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на военкора Семена Пегова.
Также в сети появился снимок Чичериной с паспортом и главарем «ДНР» Денисом Пушилиним.
«Чичерина получила паспорт гражданина «ДНР». Следующим должен быть паспорт независимой республики Арцах (Нагорно-Карабахский регион. – Ред.)», – отметили в Telegram-канале.
Напомним, с 2014 года Чичерина неоднократно посещала «ЛДНР» с концертами и гуманитарной помощью. Также она отличилась множеством скандальных заявлений об Украине.
Как мы уже рассказывали ранее, на оккупированный Донецк с концертом для боевиков приехала российская певица Юлия Чичерина, которая известна своей поддержкой террористов.
А также, российская певица Юлия Чичерина, которая активно поддерживает террористов на Донбассе, отличилась очередным безумным заявлением.