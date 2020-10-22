Погода в Украине 23 октября будет продиктована антициклоном — он прикрывает страну от осадков.

Своим прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко.

Без дождя и тепло

По словам синоптик, завтра в Украине практически на всей территории сухо. Температура воздуха 15-20 градусов, на юге 16-22 градуса тепла. Ветер ожидается с юго-запада.

В Киеве 23 октября дожди маловероятны, потеплеет до +18 градусов.

В субботу-воскресенье воздух в Украине посвежеет, однако не критично, обещает синоптик.

Существенные осадки маловероятны, только в субботу небольшие дожди, возможно, пройдут на севере.

Ранее начальник отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич сообщила, что зима 2020-2021 будет теплой и бесснежной. Холодные дни также возможны, но так холодно, как раньше, уже не будет.

Другие синоптики также говорят, что снег в Украине из-за серьезного изменения климата станет редкостью.