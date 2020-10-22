Пророссийские боевики на Донбассе за период 22 октября четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Подробности сообщает пресс-центр штаба ООС. К счастью, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» террористы устроили стрельбу из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Артема.

А также, вражеские выстрелы из автоматического станкового гранатомета зафиксировано вблизи Новолуганского. Также оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Шуми.

В рядах украинских военнослужащих потерь и раненных не зафиксировано.

«Украинские военнослужащие продолжают выполнять задачи по назначению, неукоснительно соблюдая мирных договоренностей», — говорится в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, украинцы в своем большинстве против идеи создания на Донбассе «свободной экономической зоны». Этот вопрос, напомним, будет задан украинцам 25 октября.

Тем временем, 21 октября боевики пять раз нарушили режим тишины на Донбассе. Украинские военнослужащие впервые за долго время были вынуждены открыть ответный огонь.