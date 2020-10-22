Андрей Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, останется под арестом до 19 декабря.

Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева, пишет «РБК-Украина».

Таким образом судья Оксана Голуб удовлетворила ходатайство прокуратуры и продлила меры пресечения для обвиняемых, хотя адвокаты просили отпустить Антоненко из-под стражи.

Кроме того, судья продлила круглосуточный домашний арест волонтера Юлии Кузьменко и личное обязательство медсестры Яны Дугарь.

Люди, которые пришли поддержать активистов, остались недовольны решением суда. В какой-то момент они с помощью автомобиля перекрыли выезд с территории суда, заблокировав тем самым автозак, в котором находился Антоненко. Полиция просила убрать автомобиль, но убирать его отказались. В итоге правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) УК. После этого возле суда началась драка активистов с полицией.

Накануне Шевченковский районный суд города Киева отказался в удовлетворении ходатайства стороны защиты о допросе действующих и бывших высокопоставленных чиновников, а именно — президента, министра внутренних дел и бывшего генпрокурора, по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

В начале октября был отстранен один из присяжных в деле об убийстве Шеремета.