Центральная нервная система получает больше повреждений из-за иммунного ответа организма, чем от самого коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые были опубликованы в журнале Neurology в четверг, 22 октября.

Медики часто отмечают у больных коронавирусом симптомы повреждения нервной системы — спутанность сознания, делирий, изменение личности и проблемы с памятью, которые служат признаками нарушения работы мозга.

Обычно они проявляются в острой фазе заболевания, у наиболее тяжелых больных и носят временный характер.

Ранее было неизвестно, может ли COVID-19 напрямую инфицировать мозг и центральную нервную систему.

Биологи и неврологи из Гетеборгского университета со своими австрийскими и американскими коллегами провели исследования на шести пациентах с умеренным или тяжелым COVID-19, госпитализированных в Университетской академической больнице Сальгренска в Гетеборге, у которых отмечались признаки поражения головного мозга.

При этом ученые не зафиксировали маркеров повреждения гематоэнцефалического барьера, местного производства антител или повышенного количества лейкоцитов, которые обычно встречаются при вирусных инфекциях в центральной нервной системе.

«В целом мы видим необычную картину с выраженным воспалением, а иногда и повреждением нервных клеток, но без привлечения клеток иммунной системы из кровотока. Нет ни вируса, ни повреждения гематоэнцефалического барьера, которые обычно обнаруживаются при вирусных инфекциях мозга», — пояснил глава исследования Магнус Гисслен, профессор Гетеборгского университета и главврач отделения инфекционных болезней больницы Сальгренска.

По итогам исследования авторы подчеркивают, что механизмы поражения нервной системы при COVID-19 сильно отличаются от действия других вирусных инфекций, что требует выработки особых подходов к лечению.

Как мы уже рассказывали ранее, в большом интервью украинским телеканалам президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на 6-7 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки, строгий карантин вводить не будут.

Тем временем, Украина завершила доклиническую фазу испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Теперь начнется клиническая фаза, которую должно профинансировать правительство.