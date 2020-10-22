Российские власти заявили, что ситуация с водоснабжением в оккупированном Крыму не улучшится до конца года. Тем временем в Украине напомнили об условиях, при которых ее подача будет возобновлена.

На совещании с российским президентом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что водность рек будет варьироваться от 10 до 60% от норм, передает РИА Новости.

«К сожалению, по прогнозу в четвёртом квартале 2020 года у нас остаётся сложная ситуация, вызванная маловодьем. И ситуация, видимо, с недостатком воды сохранится», – сказал чиновник.

В свою очередь, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко заявил, что вода через Северо-Крымский канал пойдет только после деоккупации Крыма, сообщается на сайте ведомства.

Он отметил, что Россия пытается переложить свою ответственность за водоснабжение полуострова на Украину.

«Продолжение циничных спекуляций относительно воды является дополнительным шагом РФ с целью превратить жертву агрессии в «нарушителя», нивелировать ответственность за свои международно-противоправные деяния, а также элементом стратегии принуждения Украины предоставить воду в Крым, но эта стратегия РФ не сработает», – подчеркнул Яременко.

Он напомнил, что к сложной ситуации с водоснабжением на полуострове привела тотальная милитаризация Крыма и военная инфраструктура.

Как мы уже рассказывали ранее, Киев исключил переговоры с Россией по вопросу обеспечения аннексированного Крыма водой, проблему решат без «крана» — Украины.

А также напомним, термин «аннексированный» является некорректным в отношении временно оккупированного Крыма. Признание украинского полуострова аннексированным означает, что он признается территорией России, следовательно, РФ не несет никаких обязательств в соответствии с нормами международного гуманитарного права.