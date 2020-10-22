Экономика Украины не способна справиться без кредитов от партнеров и международных организаций в сегодняшних реалиях. Поэтому прекращения сотрудничества с МВФ на данный момент невозможно.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем большом интервью четырем телеканалам.

«Мы без западных денег прожить не можем. Экономика выстроена таким образом и так долго выстраивалась. Люди должны об этом знать», — сказал президент.

Также он подчеркнул, что Украина выполнила все условия для второго транша согласованного кредита от МВФ.

«У нас был первый транш, мы ожидали второй транш. Есть требования МВФ и я считаю, что мы все выполнили — это мое личное мнение. Но как внутри страны, так и за рубежом есть люди, которые работают против Украины и они лоббируют свои интересы вопреки интересам государства», — отметил Зеленский.

А накануне глава Минфина Сергей Марченко отметил, что у МВФ появились вопросы по работе антикоррупционных органов в Украине. Сейчас украинская сторона пытается решить некоторые проблемы.

Как мы уже рассказывали ранее, стал известен паритет покупательной способности гривны к доллару в 2020 году — он составил 7,33 грн за доллар. Об этом свидетельствует октябрьский отчет МВФ Перспективы мировой экономики.

А также, доход на душу населения в Украине составил 3 424 доллара в год, эта цифра в три раза меньше, чем в России, где этот показатель находится на уровне 9 972 доллара.