Вакцина от COVID-19 собственного производства будет в Украине через год, сейчас разработчики ищут партнеров для того, чтобы начать производство препарата.

Об этом рассказал в интервью «РБК-Украина» один из разработчиков препарата президент компании DiaPrep System Inc., профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Федоров.

«Если все будет хорошо, а это очень сложный, тонкий и дорогостоящий процесс, то мы надеемся, что 9-12 месяцев нам хватит, чтобы получить уже вакцину», — сказал Фаворов.

Он также добавил, что сейчас ищут партнеров для производства препарата. Пока свой выбор разработчики остановили на компании «ФармаК»: «Будем изучать, какие у них есть для этого средства, насколько они готовы соответствовать международным стандартам по производству вакцины».

Затем последуют этапы тестирования препарата на людях.

«Если наши ожидания сбудутся и действительно выбранный производитель будет готов к производству по международному стандарту, по международному лицензированию — я думаю, что через три месяца мы получим готовность для первой фазы», — сказал Фаворов.

Ученый объяснил, что после обсуждения с правительством перехода к клинической фазе, документация о разработке вакцины будет передана в ВОЗ.

«На сегодняшний день, поскольку мы получили только доклиническую фазу, решение правительством Украины не принято, какие-то специальные обсуждения не проводились. Но как только будет выбрана площадка — несомненно, вся документация будет представлена в ВОЗ», — добавил он.

Отметим, клиническая фаза испытания будет проходить с привлечением добровольцев.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, сколько в Украине может стоить одна доза вакцины от коронавируса.

В Украине за прошедшие сутки зафиксированы 7053 новых случая коронавирусной инфекции (COVID-19).