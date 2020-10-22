В Киеве, где на днях горела маршрутка с людьми на улице Семьи Кульженков, произошло новое огненное ЧП. На этот раз маршрутный автобус вспыхнул в районе рынка «Дарница».

Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП. Киев».

Очевидцы сообщают, что к счастью, никто не пострадал. Водителю маршрутки удалось ликвидировать возгорание своими силами. Причины пожара неизвестны.

https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/posts/1812170058948879

Напомним, в Киеве водитель маршрутки вытолкнул из транспорта девушку, которая заплатила за проезд не бумажными купюрами, а монетами.

Также сообщалось о том, что маршрутка в Днепре насмерть сбила женщину на пешеходном переходе.