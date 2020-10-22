В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 22 октября.
Сегодня будет ясный день при потеплении. Воздух в среднем прогреется 16-18 градусов, на юге 17-20 градусов. Без осадков.
В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 22 октября.
Сегодня будет ясный день при потеплении. Воздух в среднем прогреется 16-18 градусов, на юге 17-20 градусов. Без осадков.
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