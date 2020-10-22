В частном жилом доме, расположенном в селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области, обнаружили тела троих людей, среди них двое детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Предварительная причина смерти — отравление природным газом.

«В частном жилом доме обнаружены тела 3 погибших (из них 2 детей 2015 и 2017 г.р.) и 1 человек в бессознательном состоянии, которого госпитализировали в больницу. Признаков пожара не обнаружено», — сообщили спасатели.