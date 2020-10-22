Легендарный украинский футболист и тренер, многолетний игрок «Динамо» (Киев), заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер Украины Леонид Буряк 22 октября получил именную звезду на киевской Аллее Звезд.

Леонид Буряк, напомним, возглавлял Национальную сборную Украины в 2002-2003 годах. Сегодня он был отмечен не только звездой, ему также вручили награду от Книги рекордов Гиннеса (Украина), как наиболее результативному полузащитнику в истории УССР и Украины.

Леонид Буряк — воспитанник детской команды одесского завода «Продмаш» и одесской футбольной школы № 6. Затем талантливого спортсмена заметили сначала тренеры «Черноморца» (Одесса), позже «Динамо» (Киев).

К 70-ым годам он был приглашен в состав Олимпийской сборной СССР, а в конце 1972 года впервые попал в список лучших футболистов УPCP. Леонида Буряка мечтали заполучить немало команд из высшей лиги: «Динамо» (Москва), «Спартак», «Торпедо» (Москва), ЦСКА и «Зенит».

Накануне сезона 1985 года игрок покинул киевский клуб. Он переехал выступать за «Торпедо» (Москва). В 1987 и 1988 годах он играл за «Металлист» (Харьков).

За всю карьеру в первенствах СССР, Кубках страны, еврокубках и сборной он в сумме забил более 100 голов.

Отметим, первым опытом работы в ранге тренера стали 1991-1992 годы, когда он возглавлял команду Евансвиллського университета штата Индиана. После возвращения в Украину, Буряк был главным тренером тернопольской «Нивы», а потом одесского «Черноморца». В 2002-2003 году возглавлял Сборную Украины, а в 2005 году стал наставником киевского «Динамо».

