Закончить войну на оккупированном Донбассе поможет введение свободной экономической зоны на неоккупированной части.

Такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал в интервью «Осень-2020: победы и вызовы» четырем украинским телеканалам.

«У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше», – отметил Зеленский.

По его словам, потенциальных инвесторов больше всего волнует вопрос с безопасностью на Донбассе.

«Режим «тишины» работает. И там сегодня уже большая территория безопасна», – сказал он.

Зеленский напомнил, что идея создания свободной экономической зоны на Донбассе обсуждалась с инвесторами во время бизнес-форума в Мариуполе в 2019 году. По его словам, бизнесу необходимо дать сигнал – инвестиции в Украину, в частности в Донецкой и Луганской областях, являются безопасными.

Также возможность введения свободной экономической зоны не касается временно оккупированных территорий Донбасса.

«Ввести свободную экономическую зону на оккупированной территории сейчас невозможно. Никто не будет этого делать. Это будет тогда, когда произойдет деоккупация, мы будем контролировать границу, это будет полностью наша территория, когда там будут выведены все войска», – резюмировал президент.

Как мы уже рассказывали ранее, всеукраинский опрос, запланированный на 25 октября, профинансирует политическая партия «Слуга народа».

А также, в большом интервью украинским телеканалам президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на 6-7 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки, строгий карантин вводить не будут.