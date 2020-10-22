В большом интервью украинским телеканалам президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на 6-7 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки, строгий карантин вводить не будут.

Такие ограничения могут полностью остановить отечественную экономику, цитирует его ТСН.

Зеленский заверил, что вопросу дополнительного медицинского оборудования, медобеспечения и количества врачей государство уделяет максимум внимания. Он также анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса:

«Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу правду – уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая, как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, впрочем, велись. Я не могу говорить сегодня о сроках, но в любом случае вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого будет подтверждена вакцина ранее, мы будем закупать, в любом случае».

Вакцина от COVID-19 собственного производства, напомним, будет в Украине через год, сейчас разработчики ищут партнеров для того, чтобы начать производство препарата.

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что ПЦР-тест способен подтвердить наличие коронавируса SARS-Cov-2 у носителя лишь в 60% случаев — в месте забора материалов для анализа вируса может не быть.