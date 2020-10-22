Украинские пенсионеры старше 80 лет, получают немалые деньги, если сравнивать с выплатами прошлых лет.

Такое мнение президент Владимир Зеленский озвучил в интервью украинским телеканалам, которое покажут 22 октября вечером.

Также президент назвал главное условие для дальнейшего роста минимальной зарплаты и пенсий.

«Мы сделали первые шаги по тому, что у нас есть, какие у нас есть деньги. Пенсионеры 80+ получают дополнительные немалые деньги в сравнении с тем, что было. В следующем году заработает программа «75+» – они будут получать больше. Далее мы хотим снижать этот возраст людей», – сказал Зеленский.

Глава Украины считает, что повышение минимальной зарплаты до 6000-6500 тысяч грн – это огромная нагрузка на госбюджет, «но это все равно правильное решение».

Зеленский заявил, что денег на пенсии и социалку в стране начнет хватать только тогда, когда в Украине будут несколько миллионов предприятий (требуется увеличение их количества), когда они будут честно платить налоги.

«Пока, надо признать, экономика слаба. Предпринимателей, которые вышли из тени, – мало, но выйдут. Мы же не просто так идем к электронной стране. А когда мы полностью отойдем от (бумажных) справок, от чиновника, будет меньше коррупции, и все будут платить налоги. Будет и «социалка», и будет равномерно расти по сравнению с количеством бизнеса и налогов», – подчеркнул Зеленский.

Как мы уже рассказывали ранее, затягивание перерасчета пенсий военным пенсионерам происходит из-за «советского закона», который предполагает ручной режим процедуры перерасчета.

А также, в Украине пройдет масштабная проверка пенсионеров. Чиновники намерены найти тех, кто при помощи поддельных документов, получает выплаты. Мошенники должны будут вернуть деньги в бюджет.