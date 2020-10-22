Президент Владимир Зеленский согласен с заявлением премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет в Украине не будет пенсий. По его мнению, это не «страшилка», а реальное возможное будущее страны.

Об этом он рассказал в большом интервью украинским телеканалам сегодня, 22 октября.

«Молодежь в той ситуации, в которой находится Украина, уезжает. Страна стареет. Стареет поколение. Что произойдет, если тут не будет предпринимателей? Не будет кому платить налоги. Поэтому, если не будут лояльные условия, включая свободную экономическую зону, кто будет платить налоги? Не будет кому, не будет кому платить пенсии. Он не пугает, он говорит чистую правду», – сказал Владимир Зеленский.

Также Зеленский утверждает, что анонс накопительного пенсионного уровня в Украине люди не поняли до конца. Так, Шмыгаль не объяснил, что речь идет о прибавке к той пенсии, которая уже есть, а не ее полной замене.

Ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, заявил, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.

В ходе своего выступления политик сообщил студентам, что из-за демографической ситуации в будущем один работающий должен будет своими налогами содержать двух пенсионеров. Сделать это практически невозможно, поэтому уже через 15 лет государство «не сможет выплачивать пенсии», сказал Шмыгаль.

Как мы уже рассказывали ранее, украинские пенсионеры старше 80 лет, получают немалые деньги, если сравнивать с выплатами прошлых лет.

А также, почему пенсионный возраст в Украине повышают только женщинам, сколько лет хранятся сведения о работе и сколько стоит купить трудовой стаж для пенсии, «Народной правде» рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.