В Армении начали призывать местных жителей в социальных сетях к бойкоту товаров турецкого и украинского производства.
Подробности рассказывает «Sputnik Армения».
Так, после решения правительства Армении о запрете импорта турецких товаров, в социальных сетях началась новая волна возмущения — теперь граждане призывают бойкотировать украинскую продукцию.
Широко распространяется акция «Не покупайте украинские товары» в социальной сети Facebook.
«Тем самым вы вооружаете турок. Двигатели турецких беспилотников Bayraktar производятся в Украине», — пишут участники акции.
Возмущение начало расти в том числе и после визита президента Украины Владимира Зеленского в Анкару и заключения 16 октября рамочного военного соглашения между правительствами.
Как мы уже рассказывали ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к переговорам с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым по ситуации в Нагорном Карабахе.
Тем временем, в Нагорном Карабахе не утихают обстрелы. Накануне вследствие обстрелов были разрушены объекты инфраструктуры и дома мирных людей.