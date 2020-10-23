Названы основные причины авиакатастрофы военного самолета Ан-26, которая произошла в Харьковской области. Так, причиной скорее всего стали технические неполадки, на которые повлиял и человеческий фактор.
Об этом на брифинге заявил вице-премьер-министр Украины Олег Уруский, сообщает «Радио Свобода».
Как утверждает чиновник, также среди причин авиакатастрофы — серьезные нарушения в организации полетов и «разработке соответствующих документов, регламентирующих учебные полеты».
По словам Уруского, официальный отчет по авиакатастрофе представят в ближайшую среду или четверг на заседании Кабинета министров.
Напомним, авиакатастрофа Ан-26 в Харьковской области произошла вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек (20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил и семь офицеров) — выжил только один курсант.
Как мы уже рассказывали ранее, технической причиной падения военного самолета Ан-26 под Чугуевом, вероятно, был отказ одного из блоков системы управления двигателя.
А также, Минобороны перечислило средства семьям погибших курсантов, которые погибли в Харьковской области в следствии катастрофы самолета Ан-26.