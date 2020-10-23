Пророссийские войска боевиков на Донбассе 23 октября один раз нарушили режим прекращения огня на Луганском направлении.

Подробности сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. Так, террористы применили стрелковое оружие в районе Шумов.

В ответ на вражескую провокацию подразделения ВСУ огонь не открывали.

К счастью, погибших и раненых среди украинских военных нет.

А согласно информации Главного управления разведки Минобороны Украины, с 19 октября в соединениях и частях 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск продолжается комплексная итоговая проверка за 2020 учебный год.

На полигонах оккупированного Донбасса боевики проводят зачетные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин.

Также командование оккупационных войск осуществляет проверку теоретических знаний командиров подразделений и проводит мобилизационные сборы с резервистами. Контроль за проведением проверки осуществляет комиссия Южного военного округа Вооруженных сил РФ.

Как мы уже рассказывали ранее, 22 октября в районах ответственности украинских бригад на Донбассе зафиксировано пять нарушений договоренностей, достигнутых 22 июля во время заседания Трехсторонней контактной группы.

Также стало известно, что переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе зашли в тупик из-за позиции России.