Владимир Зеленский дал большое интервью «Осень-2020: победы и вызовы» украинским телеканалам накануне выборов. Перед проведением общенационального опроса в день выборов президента ожидаемо спросили о некоторых его вопросах украинцев.

«Сегодня» опубликовало короткие тезисы ответов Зеленского.

Если украинцы поддержат пожизненное заключение для коррупционеров, то он с этим вопросом обратится к депутатам, чтобы его, возможно, узаконить.

Возобновление переговоров по Будапештскому меморандуму – Зеленский объяснил, что Украина не должна постоянно о чем-то просить Запад.

Пенсионерам категории 80+ пенсии уже повысили, стариков 75+ это ждет в следующем году, и дальше власти планируют опускать возрастную лестницу в этом вопросе.COVID-19 — Зеленский осознает масштабы, но не намерен идти на введение локдауна. Он намекнул, что, возможно, это произойдет при условии 15 тысяч больных ежесуточно. Ужесточение штрафов за нарушение карантина давно висит в воздухе, Рада никак не может принять закон. Президент считает, что депутаты банально не хотят усиливать наказание для украинцев накануне выборов, чтобы не потерять рейтинги.

Введение свободной экономической зоны на Донбассе — Зеленский считает, что благодаря такой зоне в пострадавший от войны регион придут большие деньги, и это приблизит окончание войны.

Владимир Зеленский, напомним, уже пояснил, что результаты общенационального опроса не несут юридических последствий, но они могут быть основанием для изменений законодательства.

В ходе этого же интервью президент Владимир Зеленский согласился с заявлением премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет в Украине не будет пенсий. По его мнению, это не «страшилка», а реальное возможное будущее страны.

Он также заявил, что экономика Украины не способна справиться без кредитов от партнеров и международных организаций в сегодняшних реалиях. Поэтому прекращения сотрудничества с МВФ на данный момент невозможно.