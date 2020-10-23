Национальный банк Украины на 23 октября установил официальный курс доллара на уровне 28,26 гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 23 октября установлен на таком уровне: 28,2650 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 22 октября составляет 28,2737 гривен за 1 доллар.

Евро стоит 33,4106 гривен.

Президент Владимир Зеленский заявил, что экономика Украины не способна справиться без кредитов от партнеров и международных организаций в сегодняшних реалиях. Поэтому прекращения сотрудничества с МВФ на данный момент невозможно.

Также сообщалось о том, что доход на душу населения в Украине составил 3 424 доллара в год, эта цифра в три раза меньше, чем в России, где этот показатель находится на уровне 9 972 доллара.