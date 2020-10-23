Некоторые районы оккупированного Донбасса оказались на грани экологической катастрофы по причине радиационного загрязнения.

Такое заявление сделал вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мало кто знает, в 1979 году на территории шахты «Юнком», которая сейчас находится на временно оккупированном Донбассе, советская власть осуществила ядерный взрыв: 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. После взрыва радиоактивную капсулу оставили в сухом состоянии и откачивали из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность и в грунтовые воды. По нашей информации, два года назад оккупационные администрации прекратили откачку воды с этой шахты и на данный момент радиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды», – рассказал он.

Также по словам Резникова, пророссийские боевики прекратили откачивать воду из нескольких десятков других закрытых шахт, а на объектах, которые еще работают, нарушаются экологические нормы.

«Еще несколько месяцев, и мы можем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса, и в том числе в южных районах Ростовской области», – утверждает политик.

Он отметил, что подобная проблема существует и в оккупированном Крыму.

«Специалисты не исключают, что существует угроза радиационного загрязнения как минимум акватории Азовского моря, и последствия экологической катастрофы на севере Крыма затронут не только Украину, но и весь черноморский регион: Румыния, Болгария, Грузия, Турция», – заявил он.

Как мы уже расссказывали ранее, закончить войну на оккупированном Донбассе поможет введение свободной экономической зоны на неоккупированной части.

Тем временем, переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе зашли в тупик из-за позиции России.