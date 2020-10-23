Грядущая зима в Украине отметится резкими перепадами погоды, на фоне довольно теплой погоды, ожидаются кратковременные, но довольно сильные похолодания, сильные снегопады, налипание мокрого снега с образованием гололеда.

Как сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом в Facebook написал начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

«Ежегодно накануне зимнего сезона наших граждан «ужасают» суровой и затяжной зимой. Однако, пугать людей тем, что именно такой будет нынешняя зима, пока нет никаких оснований», — отметил эксперт.

В то же время, делать точные прогнозы сейчас довольно сложно из-за расхлябанности климата. Однако общие тенденции прослеживаются следующие: зим как 50-60 лет назад больше не будет. Теперь это время года будет преимущественно более теплой и дождливой, однако с волнами экстремальных морозов.

«За последние 30 лет средняя температура зимы составляет 2-4 градуса мороза, абсолютный минимум температуры -33 ° (зима 1986-87 гг), Абсолютный максимум 17 ° (зима 1988-89 гг.)», — пишет Постригань.

Он добавил, что зима как таковая начнет приходить в Украину в третьей декаде ноября, когда среднесуточная температура перейдет через 0 градусов, будет наблюдаться снег.

В то же время, согласно ориентировочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического центра на территории Украины на зимний период 2019-2020 годов, в ноябре-декабре 2019 года и в марте 2020 средняя месячная температура ожидается близкой к норме, в январе-феврале 2020 выше на 1 1,5 градуса средней температуры за базовый период метеорологических наблюдений (1981-2010 гг гг.).

Ранее синоптики прогнозировали, что первые признаки зимы, то есть снегопады, могут появиться после 20-го ноября.