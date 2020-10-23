Медицинские маски защищают от коронавируса на 80%.

Об этом со ссылкой на эксперимент ученых Института медицины при Токийском университете сообщает японский телеканал NHK.

В сюжете говорится, что ученые поместили в изолированном пространстве на расстоянии 50 см головы манекенов с датчиками. Один манекен «вдыхал» окружающий воздух, второй — «выдыхал» вирус вместе со слюной, имитируя покашливание.

Оказалось, при использовании на вдыхающей модели матерчатой маски поглощение инфекции снижалось на 17%, хирургической трехслойной маски – на 47%. Респиратор типа N95 сокращал поглощение коронавируса примерно на 79%.

При этом, если маску «использовал» и «выдыхающий» манекен, поглощение уменьшалось более чем на 70%. Максимальные показатели были получены при использовании хирургических масок на обоих манекенах – 80%.

https://www.youtube.com/watch?v=dliBgSCM8Ko

Как сообщалось ранее, вакцина от COVID-19 собственного производства будет в Украине через год, сейчас разработчики ищут партнеров для того, чтобы начать производство препарата.

В Украине за прошедшие сутки зафиксированы 7053 новых случая коронавирусной инфекции (COVID-19).