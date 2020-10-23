Всеукраинский опрос президента Украины Владимира Зеленского на местных выборах 25 октября может стоить до 103 млн гривен.
Такое мнение озвучила председатель правления гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская, передает «Интерфакс».
По ее словам, больше всего средств будет потрачено на организацию и работу волонтеров. На это уйдет минимум 75 млн грн, а максимальная сумма может быть 103 млн грн.
«Планируется обеспечить все избирательные участки и возле входа в них проводить опрос граждан по пяти вопросам от президента», — сказала Айвазовская.
Волонтерам в рамках заключения гражданско-правовой сделки подряда планируют дать на руки около 1 200 грн.
Кроме того, примерно 40% от сделок составляют налоги, которые пойдут в бюджет страны.
А также должна учитываться компенсация координаторам в размере 40 грн за каждого дополнительно приведенного человека.
Как мы уже рассказывали ранее, украинцев призвали не применять насилия в отношении волонтеров, которые будут проводить опрос от президента Украины Владимира Зеленского на местных выборах 25 октября.
Также сообщается, что результаты общенационального опроса не несут юридических последствий, но они могут быть основанием для изменений законодательства.