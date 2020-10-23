Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Оболонского района Киева, округ №65.

Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

Депутатская фракция «Солидарность».Биография, семья

Родился 21 сентября 1985 года в Киеве. Жена — Ирина Селянко, есть дочь Соломия.Образование

2002-2007 гг. — юридический факультет Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, специальность «правоведение».Трудовая деятельность

В официальной биографии и в открытых источниках данные о трудовой деятельности отсутствуют.

По данным декларации за 2017 год работает помощником адвоката в юридических компаниях Алексея Шевчука «Шевчук и партнеры» и Barristers.Общественная деятельность

2014-2015 гг. — депутат Киевского городского совета VII созыва.

2014-2019 гг. — помощник депутата Верховной Рады VIII созыва Дмитрия Белоцерковца на общественных началах.

Член общественных организаций «Общественная власть», «Пространство Вселенной» и «Ассоциация юристов Украины», а также Украинского общества охотников и рыболовов.Компромат, скандалы

В 2014 г. кандидат в депутаты Киевского городского совета Владислав Михайленко участвовал в захвате магазина «Сяйво».

Владислав Михайленко проголосовал за утверждение детального плана территории, согласно которому планировалось построить многоэтажные дома на месте спорткомплекса с бассейном.ДекларацияВ 2017 году Владислав Михайленко задекларировал $ 8,5 тыс, 4,3 тыс евро и 100 тыс грн. На банковском вкладе хранит 26 тыс грн. Общий доход составил 635 тыс грн.

Из него 360 тыс грн — зарплата по совместительству, 45 тыс грн — зарплата по основному месту работы, 207 тыс грн — выручка от продажи криптовалюты Ethereum и 23 тыс грн были заимствованы.

Из недвижимого имущества семьи принадлежат три квартиры в Киеве, одна из них — как объект незавершенного строительства. Собственного автомобиля у депутата нет, он ездит по доверенности на Honda Civic.Ссылки

Общественная приемная: ул. Маршала Тимошенко, 21 (044) 222-94-84

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/myhailenko

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/vlad.mykhailenko.1Отчет депутата за 2018.