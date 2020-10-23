ПЦР-тест на коронавирус нужно делать на 7-8 день после контакта с больным — это поможет избежать ложного отрицательного результата.

Об этом в ходе презентации модели распространения COVID-19 в Украине сообщил руководитель ключевых проектов Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, пишет «Интерфакс-Украина».

Юрий Ганиченко подчеркнул, что носителей коронавирусной инфекции с отрицательным тестом не вносят в статистику Минздрава:

«Не вносятся люди, которые являются носителями и у которых тест отрицательный. Одна из причин, почему это может быть, это когда человек сдал тест, и он ложноотрицательный, а на самом деле человек болен. Если человек прямо сегодня проконтактировал с больным COVID-19 и тут же сдал ПЦР-тест, который покажет, что ничего нет. Но это не значит, что человек не заболел — он сдал тест рано».

Специалист также добавил, что с 17 сентября в Украине изменился подход к тестированию от Минздрава: рекомендуется сдавать тест на 7-8 день после контакта с заболевшим.

Накануне глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что ПЦР-тест способен подтвердить наличие коронавируса SARS-Cov-2 у носителя лишь в 60% случаев — в месте забора материалов для анализа вируса может не быть.

А министр здравоохранения Максим Степанов вообще разрешил не сдавать ПЦР-тест на COVID-19. По его словам, для того, чтобы установить диагноз COVID-19 не обязательно сдавать ПЦР-тест, достаточно клинических признаков.