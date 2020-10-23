Министерство здравоохранения Украины обновили список «красных» и «зеленых» стран.

Так, в красном списке оказались Польша, Австрия, Грузия, которые ранее находились в зеленой.Обновленный перечень опубликован на сайте Минздрава.

Согласно данным на 23 октября, в красную зону вошли страны с показателем заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (200,8). Всего в списке находится 51 страна.

В «красном» списке — Словакия (347 на 100 тысяч населения), Польша (250,9 на 100 тысяч населения), Румыния (250 на 100 тысяч населения) и Молдова (247,3 на 100 тысяч).

В красной находятся также Чехия, Бельгия, Нидерланды, Черногория, Франция, Словения, Швейцария, Великобритания, Испания, Израиль, Грузия, США, Австрия.

В «зеленый» список попали Италия, Болгария, Швеция, Германия, Канада, Индия, Греция, Норвегия, Турция, Япония, Египет.

Также в зеленой зоне Беларусь (86,1 на 100 тысяч), Венгрия (185,9 на 100 тысяч) и РФ (136,2 на 100 тысяч).

Как мы уже рассказывали ранее, с 26 октября «красный» уровень эпидемической опасности будет действовать в 100 административных единицах.

А тем временем, мобильные госпитали для больных COVID-19 в Украине развернут, если суточное количество инфицированных достигнет 15 тысяч. Также будет объявлена полная мобилизация медиков — к работе привлекут также интернов.