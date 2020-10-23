Погода в Украине на выходных побалует теплом.

Новым прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 24 и 25 октября в большинстве областей Украины ожидается теплая погода без осадков, только в субботу на севере и в Харьковской области есть вероятность небольших дождей.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, умеренный.

Температура воздуха в субботу в течение дня + 12 + 18 градусов, немного ниже, + 11 + 14 градусов будет в Сумской области. На юге теплее + 16 + 22 градуса.

В воскресенье воздух посвежеет, столбики термометров упадут на 2-4 градуса.

В Киеве завтра будет облачно, с небольшим дождем, а в воскресенье будет сухо. Температура воздуха в субботу 16 градусов, в воскресенье около 14 градусов.

Начало следующей неделе, уточняет синоптик, обещает быть в Украине сухим, разве что с туманами. Ощутимых холодов пока не предвидится.

Ранее начальник отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич сообщила, что зима 2020-2021 будет теплой и бесснежной. Холодные дни также возможны, но так холодно, как раньше, уже не будет.

Другие синоптики также говорят, что снег в Украине из-за серьезного изменения климата станет редкостью.