22 октября в районах ответственности украинских бригад на Донбассе зафиксировано пять нарушений договоренностей, достигнутых 22 июля во время заседания Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

Стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи населенного пункта Артема и дважды — неподалеку поселка Шумы. Кроме того, режим прекращения огня противник нарушил в районе Новолуганского, задействовав на этом участке автоматический станковый гранатомет.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Еще одно нарушение достигнутых договоренностей задокументированы на Приазовье. В вечернее время суток вблизи населенного пункта Широкино зафиксирован пролет вражеского БПЛА типа «квадрокоптер». Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противника было подавлен.

23 октября в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

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Накануне Владимир Зеленский заявил, что закончить войну на оккупированном Донбассе поможет введение свободной экономической зоны на неоккупированной части.

21 октября боевики пять раз нарушили режим тишины на Донбассе. Украинские военнослужащие впервые за долго время были вынуждены открыть ответный огонь.

