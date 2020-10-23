Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за октябрь сегодня, 23 числа. В последний день был перечислен финальный транш в размере 4 миллиардов гривен.

Подробности сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Всего за октябрь 2020 года на пенсии в Украине было потрачено 39,3 млрд гривен, что на 100 млн гривен больше, чем в сентябре, в августе и в июле 2020 года (по 39,2 млрд гривен).

Поскольку в прошлом месяце, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек. Перерасчет пенсионных выплат был вызван ростом минимальной заплаты с 1 сентября до 5000 гривен.

Как мы уже рассказывали ранее, президент Владимир Зеленский согласен с заявлением премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет в Украине не будет пенсий. По его мнению, это не «страшилка», а реальное возможное будущее страны.

Также Зеленский считает, что украинские пенсионеры старше 80 лет, получают немалые деньги, если сравнивать с выплатами прошлых лет.