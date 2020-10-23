Переход на зимнее время в Украине в 2020 году состоится в ночь с 24 на 25 октября.

Как информирует НАРОДНАЯ ПРАВДА, в четыре часа утра стрелки ваших часов надо перевести на час назад.Читайте также: Украина переходит на зимнее время: как сохранить здоровье

В воскресенье, 25 октября, вы сможете спать на час дольше.

Почему и когда в Украине переводят часы

В Украине еще в 1996 году была утверждена постановлением Кабмина дата, когда переводят часы. Так, переход на зимнее время в Украине происходит ежегодно в последнее воскресенье октября, на летнее — в последнее воскресенье марта.

Перевод часов на зимнее время вводится для более эффективного использования светового дня. В Украине пытались отказаться от этого и жить постоянно на «летнем времени», но общественность не восприняла такое новшество.

Как привыкнуть к «лишнему часу»

Специалисты советуют привыкать к зимнему времени постепенно. Этот перевод — более щадящий для организма, чем перевод на летнее время. Но не надо переходить резко, вместе со стрелкой часов.

Проснитесь, как привыкли. У вас будет лишний час, чтобы все успеть. Ведь и спать вам захочется быстрее.

Если вы все-таки не выдержали и уснули днем, то постарайтесь проснуться до 15:00, иначе потом будет трудно уснуть ночью.

Напомним, ранее украинцам рассказали, сколько надо спать.