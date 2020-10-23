В Украинском гидрометеорологическом центре прогноз погоды на 23 октября.
Украинцев ждет ясный и местами очень теплый день.
На всей территории страны без осадков. Воздух прогреется до 16-18 градусов, на юге до 21-22 градусов.
В Украинском гидрометеорологическом центре прогноз погоды на 23 октября.
Украинцев ждет ясный и местами очень теплый день.
На всей территории страны без осадков. Воздух прогреется до 16-18 градусов, на юге до 21-22 градусов.
Национальный банк Украины на 23 октября установил официальный курс доллара на уровне 28,26 гривен. Об этом свидетельствуют данные на...