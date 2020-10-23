Польша объявила локдаун из-за новой вспышки коронавируса — для посетителей будут закрыты рестораны, кафе и бары.

Как сообщает TVN24, соответствующее заявление сделал премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Моравецкий заявил, что все предприятия смогут только предлагать еду и напитки на вынос. Он также пояснил, что столь жесткая мера вводится на две недели с возможностью продления с учетом ситуации с коронавирусом.

Кроме того, жителям Польши запретили собираться в группах более пяти человек (если речь не идет о членах одной семьи). Школьников переводят на дистанционное обучение.

При этом правительство Польши не исключает, если такие действия не дадут результата, возможно, закроют граница.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что при суточной заболеваемости 15-20 тысяч человек в Украине, вероятно, объявят локдаун. Кроме того, введут протоколы выбора, когда врачи уже выбирают, кому предоставлять медицинскую помощь в стационарных условиях.

С 26 октября «красный» уровень эпидемической опасности будет действовать в 100 административных единицах.