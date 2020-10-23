Полтава не намерена усиливать карантинные ограничения, несмотря на то, что город попал в «красную» зону карантина.

Такое заявление сделал секретарь Полтавского городского совета Александр Шамота в Facebook. Кроме того, в городе даже планируют открыть кинотеатры.

«Только что на национальной комиссии ТЭБ и ЧС снова отстояли Полтаву. Никаких дополнительных ограничений в городе не будет. Даже наоборот — к работе смогут вернуться кинотеатры», — заявил чиновник.

Шамота сообщил, что в Полтаве будет работать общественный транспорт, рынки, торговые центры, фитнес-центры, салоны красоты.

Напомним, сегодня в Украине обновили карантинное зонирование. Полтава снова попала в «красную зону» карантинных ограничений.

Тем временем, в Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по количеству прироста COVID-19, за 22 октября в стране заразились 7517 человек.

Как мы уже рассказывали ранее, мобильные госпитали для больных COVID-19 в Украине развернут, если суточное количество инфицированных достигнет 15 тысяч. Также будет объявлена полная мобилизация медиков — к работе привлекут также интернов.

Также украинцам напомнили, что ПЦР-тест на коронавирус нужно делать на 7-8 день после контакта с больным — это поможет избежать ложного отрицательного результата.