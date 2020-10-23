24 октября в церкви почитают память апостола Филиппа, в мире отмечают день борьбы с полиомиелитом. Кроме того, сегодня стартует неделя разоружения.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала интересную информацию о сегодняшнем дне.

В церкви 24 октября почитается память святого Филиппа – одного из 70 апостолов, который происходил из Кесарии Палестинской. Именно он был избран в число диаконов после святого Стефана ( погиб мученической смертью по время гонений) по результатам обсуждения этого вопроса с учениками.

Согласно историческим данным, у Филиппа подрастали 4 дочери, которые также были преданными христианками и обладали пророческим даром. Также одна из дочерей по имени Ермиония умела лечить людей. Предание гласит, что сам Филипп умер в городе Траллия, где до последнего момента служил епископом.Народные приметы на 24 октября

Куры рано садятся на насест – надо ждать мороза; чем выше они садятся, тем сильнее будут холода.

Домашняя птица прячет голову под крыло – к холоду.

Ясная луна – предвестник мороза.

Ветер подул с северной стороны – к большим холодам.

Белки, мыши и кроты запасают кормов больше, чем обычно, – к суровой зиме.

Поздний листопад – к суровой и продолжительной зиме.

Туман спускается – к оттепели.

Всемирный день борьбы с полиомиелитом

Дата Всемирного дня борьбы с полиомиелитом приурочена ко дню рождению американского учёного Дж. Э. Солка, создавшего инактивированную вакцину против полиомиелита.Неделя разоружения

Неделя разоружения (Disarmament Week) проходит под эгидой Организации Объединенных Наций каждый год с 24 по 30 октября. Обобщающей темой Недели служат слова — Достижение мира и безопасности путем разоружения.День Организации Объединенных Наций

День Организации Объединенных Наций, который ежегодно отмечается 24 октября, был провозглашен в октябре 1947 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (№ 168) и приурочен к годовщине вступления в силу в 1945 году Устава ООН.

Сегодня также отмечают:

Всемирный день информации о развитии,

День святого Рафаила в Кордове.

Напомним, 23 октября в церкви почитали память мучеников Евлампия и Евлампии, а в мире – день снежного барса.