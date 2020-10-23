Российская Федерация может ввести войска в Беларусь, где уже два месяца не прекращаются протесты против власти, уже в ноябре.

Такое предположение озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает «РБК-Украина». Если Путин решится на такой шаг, это может стать «большим вызовом» для Украины, Польши и Литвы.

Данилов считает, что сейчас неизвестно окончательно, сможет ли белорусский народ одержать победу над режимом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, поскольку Россия будет делать все возможное, чтобы влиять на процессы внутри соседней страны.

«Они влияли там постоянно, через экономические факторы. Сейчас будут решать вопрос в зависимости от того, как будет развиваться ситуация после 1 ноября – выборов в Молдове. Мы считаем, что они могут войти в более жестокую ситуацию и заходить своими войсками на территории Беларуси», – подчеркнул чиновник.

Также Данилов напомнил, что РФ никогда не скрывала планов относительно своего желания вернуть влияние в Украине и Беларуси.

Как мы уже рассказывали ранее, Светлана Тихановская поставила ультиматум действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко. Соперница «батьки» на президентских выборах требует отставки и остановки насилия на улицах.

В то же время, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признает множество стран, дал обещание больше не баллотироваться на пост главы государства.