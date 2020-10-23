Российские суды вынесли постановления о принудительном выселении с территории оккупированного Крыма почти тысячи человек, 600 из них — украинцы.

Цифры в ходе онлайн-конференции по проблемам водоснабжения в Крыму озвучила посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Лариса Герасько.

Одновременно с этим, говорит Герасько, Россия переселяет на украинский полуостров собственное население. Свыше 140 тысяч россиян уже сменили место регистрации на Крым.

Также Герасько рассказала, что Россия нарушает Гаагские конвенции и принудительно распространила свое гражданство на все население полуострова, в том числе и на лица без гражданства. Кроме того, Россия нарушает право на жизнь, свободу и безопасность путем насилия над людьми — после оккупации в 2014 году исчезли более 40 человек, среди них украинские и крымскотатарские активисты и журналисты.

https://www.youtube.com/watch?v=KQcCANeB6LE

Добавим, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова говорит, что с начала оккупации Крыма Россия ведет целенаправленную политику в отношении изменения демографической структуры, в частности, переселила на украинский полуостров полмиллиона российских граждан.

А заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко призвал не употреблять термин «аннексия» в отношении Крыма. По его словам, термин «аннексированный» является некорректным в отношении временно оккупированного Крыма. Признание украинского полуострова аннексированным означает, что он признается территорией России, следовательно, РФ не несет никаких обязательств в соответствии с нормами международного гуманитарного права.