23 октября 2020 года ряд СМИ, таких как Интерфакс-Украина, Украинская правда, РБК-Украина безосновательно и руководствуясь примитивным политическим заказом распространили лживую информацию о том, что СБУ задержало участников организации (активистов) причастных к рейдерским захватам и протестным акциям, которые якобы имеют отношение к председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» народному депутату Украины Виктору Медведчуку.

Подобные заявления являются циничной ложью и направлены на нанесение ущерба чести, достоинству и деловой репутации Виктора Медведчука, а также являются местью за его принципиальную позицию, касающуюся борьбы с внешним управлением Украиной, установления мира на Востоке Украины, восстановление торгово-экономических отношений с Россиской Федерацией, борьбой с дискриминацией русского языка.

Распространение данной лживой информации перед предстоящими выборами, назначенными на 25.10.2020, является частью грязной программы предвыборной борьбы, направленной на недопущение победы партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» на местных выборах.

Указанные выше средства массовой информации, а также те СМИ, которые распространят данную грязную фальшивку — будут нести ответственность в соответствии с украинским законодательством.

Пресс-служба партии«Оппозиционная платформа – За жизнь»