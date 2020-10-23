В ноябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла). Для западных областей это средний показатель многолетних значений, но для остальной территории — на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Такой прогноз озвучили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Погода в Украине в ноябре

Синоптики прогнозируют, что месячное количество осадков в восточных и Сумской областях будет меньше нормы — 28-32 мм, на остальной территории в пределах средних многолетних значений — 37-65 мм, в горах до 110 мм.

«В ноябре в большинстве областей происходит переход средней суточной температуры воздуха через 5 градусов в сторону понижения, местами на юге Одесской области и Крыму — в декабре, в горных районах, на востоке и северо-востоке страны — в конце октября», — отмечают синоптики.

При этом, по данным наблюдений, средняя месячная температура воздуха ноября составляет 0-7 градусов тепла. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 16-24 градусов тепла, в Черновицкой, центральных, южных областях и в Крыму местами 25-29 градусов.

Абсолютный минимум — 15-24 градусов мороза, в северных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами 25-31, на юге Крыма и Одесской области 8-13 градусов мороза.

Среднее месячное количество осадков составляет 30-61 мм, в Карпатах и на Закарпатье до 62-142 мм.

Ранее синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды в Украине на выходных, 24-25 октября.

Ранее начальник отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич сообщила, что зима 2020-2021 будет теплой и бесснежной. Холодные дни также возможны, но так холодно, как раньше, уже не будет.

Другие синоптики также говорят, что снег в Украине из-за серьезного изменения климата станет редкостью.