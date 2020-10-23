Действующий президент США Дональд Трамп провел финальные дебаты с кандидатом на пост президента США от демократов Джо Байденом.

Поскольку эти дебаты решающие, Трамп «пошел с козырей», обвинив Байдена в том, что тот получил от России $3,5 млн:

«Джо получил $3,5 млн долларов от России, был в дружеских отношениях с мэром Москвы, он должен объяснить это. Я никаких денег от России не получал. Я не получал денег от Китая, а ты получал. От Украины не получал, а ты получал. От России тоже нет. У тебя же 3,5 млн долларов. Джо, сын тебе дал! И было письмо, «мы должны дать 10% большому парню». Ты — «большой парень!».

В ответ на это Байден подчеркнул, что не брал денег и, в отличие от Трампа, обнародовал налоговые декларации:

«Я не брал ни цента ни у какого зарубежного источника. Я опубликовал свои налоговые декларации за все 22 года. Вы ни одной».

https://www.youtube.com/watch?v=dTI0M2skIMQ&feature=emb_logo

Напомним, в конце сентября кандидаты в президенты США Дональд Трамп (республиканцы) и Джо Байден (демократы) провели первые дебаты в Кливленде, штат Огайо — кандидаты постоянно перебивали друг друга, унижали и использовали непарламентские выражения.

6 октября президент США Дональд Трамп вышел из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где проходил лечение от COVID-19.