Украина может отказаться от сезонного перехода на летнее время для гармонизации законодательства с нормами Европейского союза, но соответствующее решение должно быть принято в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Напомним, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины» с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство постановило ввести такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта на час вперед и в последнее воскресенье октября на час назад.

Аналогичный порядок исчисления времени действует на территории ЕС. Но Европейской комиссией уже предложено рассмотреть вопрос о возможной отмене перевода часов дважды в год. Каждая страна ЕС должна до апреля 2021 года определиться, на каком времени останется: на летнем или зимнем.

«Минэкономики проводит мониторинг инициатив Европейской комиссии об изменении порядка исчисления времени в ЕС. В случае принятия на законодательном уровне в ЕС решение об отмене перевода часов и с целью гармонизации нашего законодательства с ЕС, будет предложено Кабинету министров Украины рассмотреть возможность соответствующих изменений в законодательстве Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, часы переводят на зимнее время — на один час назад — 25 октября в 4 часа по киевскому времени. Обратите внимание, что перевод стрелок совпадает с местными выборами.