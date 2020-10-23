Экс-командир сухопутных войск США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что Украина не готова к вступлению в НАТО на сегодняшний день.

Свое мнение американский военный озвучил на Киевском форуме по безопасности-2020.

«Я верю, что Грузия должна стать членом НАТО прямо сейчас. Для Украины это займет немного больше времени», – сказал Ходжес.

Но при этом он выразил сильную уверенность в том, что Украина присоединится к Альянсу, «как несколько лет назад об этом говорил президент Буш».

Как считает Ходжес, Украине нужно пройти «еще немного пути» и продолжить прилагать усилия для дальнейшей интеграции с НАТО.

https://www.youtube.com/watch?v=hSkZroZSj0M&feature=emb_title&ab_channel=OpenUkraine

Как мы уже рассказывали ранее, Украина стала участником программы партнерства расширенных возможностей НАТО. В частности, Украина получила статус партнера.

Также стало известно, что если Россия решится на прямое военное вторжение на территорию Украины, о чем ранее уже предупреждали ряд экспертов, страны НАТО окажут помощь Киеву.