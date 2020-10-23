Полиция задержала парня, который помочился на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве перед портретами тех, кто погиб на Майдане — «героем» оказался 21-летний студент столичного ВУЗа.

Об этом сообщает пресс-служба полиции на своей странице в Facebook.

Правоохранители также добавили, что проводят с ним первоочередные следственные действия.

Полиция возбудила производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Данная статья предусматривает штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тысячи гривен), арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Заместитель главы министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал в Facebook опубликовал видеообращение студента. Парень говорит, очень хотел в туалет и не знал, где находится. Геращенко заявил, что парень — студент третьего курса Государственного института телекоммуникаций.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/videos/3417140225039467/?t=0