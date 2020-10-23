В Коломые Ивано-Франковской области все врачи инфекционной больницы заболели COVID-19.

В комментарии Суспільному мэр города Игорь Слюзар сообщил, что сейчас пациентов больницы обслуживает средний и младший персонал, ведь все врачи, в том числе главврач, больны коронавирусной инфекцией (COVID-19).

В общем, в инфекционной больнице работают 17 врачей.

Сейчас в Коломыйской больнице лежит 21 больной с подтвержденным коронавирусом, еще 24 – под подозрением. Всего в Ивано-Франковской области зафиксировано 17 705 случаев COVID-19.

Как сообщалось ранее, Украина продолжает бить антирекорды по суточной заболеваемости COVID-19 — за прошедшие сутки зафиксированы 7517 новых случаев коронавирусной инфекции.

Ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что ПЦР-тест способен подтвердить наличие коронавируса SARS-Cov-2 у носителя лишь в 60% случаев — в месте забора материалов для анализа вируса может не быть.