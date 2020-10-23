Конституционный суд Польши признал противоречащим Конституции закон, который разрешал аборт в случае обнаружения врожденных дефектов у плода.

Об этом сообщает Associated Press. ВВС в свою очередь отмечает, что этой «лазейкой» в законе обосновывали коло 98% легальных абортов в последние несколько лет.

При этом СМИ пишут, что польское законодательство об абортах — одно из самых суровых в Европе. В 1993 году закон разрешил прерывать беременность в трех случаях: если беременность представляет угрозу жизни или здоровью матери, если она наступила в результате изнасилования или если медики обнаружили у плода необратимый дефект или неизлечимую болезнь.

В прошлом году провели всего 1116 абортов, 98% из них обосновывались врожденным пороком у плода.

Из-за жестких законов граждане Польши вынуждены ездить на операцию в другие страны.

ВВС пишет, что давление на правящую партию «Право и справедливость» с целью ужесточения законодательства об абортах оказала католическая церковь.