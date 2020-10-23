В Одессе, в ходе судебного заседании в Малиновском суде по делу о бунте в колонии, семеро заключенных вскрыли себе вены.

Подробности сообщает издание 048.ua.

Сообщается, что на заседании подсудимым должны были избрать меру пресечения.

Обвиняемые вскрыли вены заточками, которые они получили в посылке вместе с защитными масками. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы в больницу.

Как удалось установить — у троих подсудимых уже истек срок предыдущего наказания, которое они отбывали в колонии. Однако их не отпускали на свободу, поскольку меру пресечения подозреваемым продлевали уже несколько раз.А на заседании 23 октября адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест.

Но судья в очередной раз продлил содержание в СИЗО на 2 месяца, что и стало причиной попыткой массового членовредительства.

По словам жены одного из подсудимых Сергея Лозюка, Аллы, содержание в 51-й колонии было просто чудовищным. Заключенных постоянно били, давали несъедобную еду, в которой были черви.

Как мы уже рассказывали ранее, в исправительной колонии №25 на Харьковщине произошел бунт заключенных из-за регулярных издевательств администрации.

Также выяснилось, что виновница смертельного ДТП в Харькове Алена Зайцева отдыхает в исправительном центре, вместо того чтобы работать.

